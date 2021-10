Weltwetterorganisation warnt vor Wasserkrisen

Sowohl verheerende Überschwemmungen als auch Trinkwassermangel werden weltweit immer schlimmer, aber nur wenige Länder sind darauf vorbereitet, die Krisen zu meistern. Der Klimawandel verschärfe beides, zu diesem Schluss kommt die Weltwetterorganisation (WMO) in einer Analyse. "Wir müssen aufwachen und uns dieser drohenden Wasserkrise stellen", sagte WMO-Generalsekretär Petteri Taalas am Dienstag in Genf.

SN/APA/AFP/LOUAI BESHARA WMO-Generalsekretär Petteri Taalas: "Welt muss aufwachen"