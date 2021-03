Weniger AstraZeneca-Lieferungen auch wegen Exportschranken

Das britisch-schwedische Pharmaunternehmen AstraZeneca hat erneute Kürzungen bei geplanten Corona-Impfstofflieferungen in die EU mit Produktionsproblemen und Exportbeschränkungen begründet. Das Unternehmen zeigte sich am Samstag "enttäuscht", die geplanten Impfstofflieferungen in die EU erneut kürzen zu müssen. AstraZeneca arbeite "unermüdlich" an einer Beschleunigung der Lieferungen. Bis Mitte des Jahres sollen demnach nur 100 Millionen Dosen an die EU ausgeliefert werden.

SN/APA (AFP)/AMANUEL SILESHI Eine Lieferung des AstraZeneca-Vakzins trifft in €thiopien ein