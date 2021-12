Weniger unterernährte Eisbären in Dörfern am Nordpolarmeer

Tierschützer erwarten in diesem Winter weniger unterernährte Eisbären auf der Futtersuche in russischen Dörfern am Nordpolarmeer. "Im Moment ist die Lage ruhig", sagte Dmitri Rjabow von der Umweltstiftung WWF in Moskau. "In diesem Jahr hat sich das Eis rechtzeitig auf dem Meer gebildet und Eisbären sind nach Norden gezogen, um Robben zu jagen."

SN/APA/AFP/EKATERINA ANISIMOVA Tiere werden mit Leuchtraketen verscheucht