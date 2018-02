Werdender Vater fand Weg zur Klinik nicht

Mit Blaulicht begleiteten Polizisten in Koblenz eine hochschwangere Frau und ihren Mann zur Entbindung.

Der werdende Vater war Mittwoch früh in einer Polizeiwache erschienen, "da er in seiner Aufregung das Krankenhaus nicht fand", wie die Polizei mitteilte. Die hochschwangere Frau saß im Auto. Da die Geburt des Kindes unmittelbar bevorstand, wurden die Eltern in spe auf dem schnellsten Weg zu einer Koblenzer Klinik eskortiert. Laut Polizeisprecher begleiteten die Beamten das Paar bis ins Krankenhaus. "An der Tür zum Kreißsaal war dann aber Schluss", hieß es.

(SN, Dpa)