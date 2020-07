Westbevölkerung wächst bis 2100 weniger als angenommen

Die Weltbevölkerung soll laut einer groß angelegten Studie bis 2100 deutlich weniger stark wachsen als bisher von den Vereinten Nationen vorhergesagt. Ein internationales Forscherteam legt in einem am Mittwoch im renommierten Medizin-Fachblatt "The Lancet" veröffentlichten Papier dar, dass es bis zum Ende des Jahrhunderts voraussichtlich 8,8 Milliarden Menschen auf der Erde geben werde.

SN/APA (Symbolbild/dpa)/Fabian Stra Weniger Kinder sind gut für die Ökobilanz