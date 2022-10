WhatsApp in mehreren Ländern gestört

Bei WhatsApp sind am Dienstag weitreichende technische Störungen aufgetreten. Nutzer des Messengers berichteten auf Twitter und anderen Kanälen, dass sie keine Mitteilungen mehr senden konnten. Auch bei den Portalen Allestörungen.at und Netzausfall.at in Österreich meldeten viele einen Ausfall von WhatsApp. Der Grund für die Störung in mehreren Ländern war zunächst nicht bekannt. Der Dienst, der zum Facebook-Konzern Meta gehört, äußerte sich zunächst nicht zu dem Ausfall.

SN/APA/dpa/Fabian Sommer/Fabian Som Auch in Österreich meldeten Nutzer Ausfälle