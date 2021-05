WHO: Afrika braucht dringend Impfstoff für Zweitimpfungen

Afrika benötigt nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in den nächsten sechs Wochen mindestens 20 Millionen Impfstoffdosen des AstraZeneca-Vakzins, um die rechtzeitige Verabreichung von Zweitimpfungen sicherzustellen. "Afrika braucht jetzt Impfstoff", betonte der Afrika-Direktor der WHO, Matshidiso Moeti, am Donnerstag. Um eine Immunisierung gegen das Coronavirus zu gewährleisten, sei es zentral, dass das Impf-Intervall von sechs bis zwölf Wochen eingehalten wird.

SN/APA/AFP/MONIRUL BHUIYAN Bei einer Impfung in Botswana