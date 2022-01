WHO-Ausschuss berät über Gesundheitsnotstands-Verlängerung

Ein Rat unabhängiger Experten hat bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf am Donnerstag Beratungen über den wegen Corona geltenden Gesundheitsnotstand aufgenommen. Die Frage dabei ist, ob die Corona-Lage weiterhin als Notstand - genannt "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" - gelten soll oder nicht. Aus der WHO hieß es am Donnerstag, dass das Ergebnis der Beratungen aller Voraussicht nach erst am Montag bekanntgegeben wird.

SN/APA/AFP/RICHARD JUILLIART WHO-Expertin Van Kerkhove ist gegen voreilige Schritte