WHO hat Biontech-Impfstoff Notfall-Zulassung erteilt

Nach der Zulassung des Pfizer/Biontech-Corona-Impfstoffs in mehreren Ländern hat auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) grünes Licht für den Einsatz gegeben. Sie hat am Silvestertag eine Notfallzulassung erteilt, wie sie in Genf mitteilte. Mit der WHO-Notfallzulassung können UNO-Organisationen den Impfstoff einkaufen und weltweit verteilen.

SN/APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE Der Corona-Impfstoff von Pfizer/Biontech