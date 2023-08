WHO: Kein Überblick mehr über aktuelle Corona-Todesfälle

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bekommt immer weniger Informationen über die Corona-Lage in aller Welt. "Derzeit können wir keine genaue Statistik zu den Todesfällen im Zusammenhang mit Covid-19 zur Verfügung stellen", sagte WHO-Corona-Expertin Maria Van Kerkhove am Mittwoch in Genf.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/EVA MANHART Immer weniger Länder geben Todeszahlen durch Covid-Infektion bekannt