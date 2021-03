WHO macht in Studie auf Altersdiskriminierung aufmerksam

Jeder zweite Erwachsene weltweit ist nach einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) voreingenommen gegen ältere Menschen. Das gehe aus einer Analyse mit 83.000 Befragten in 57 Ländern hervor, berichtet die WHO in einem am Donnerstag vorgelegten großen Bericht über Altersdiskriminierung. Manchmal behinderten sich ältere Menschen demnach auch selbst mit Stereotypen, etwa damit, sich in fortgeschrittenem Alter nicht zuzutrauen, noch neue Fähigkeiten zu erlernen.

SN/APA (AFP)/PUNIT PARANJPE WHO zeigt Voreingenommenheit gegenüber älteren Menschen auf