Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Coronavirus-Pandemie als "größte Gesundheitskrise unserer Zeit" eingestuft. "Zeiten wie diese bringen das Beste und das Schlimmste in den Menschen zum Vorschein", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag in einer im Internet übertragenen Pressekonferenz.

SN/APA/AFP/FABRICE COFFRINI WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus