WHO: Versorgung von HIV-Infizierten in Ukraine gesichert

Eine drohende Krise bei der medizinischen Versorgung von HIV-Infizierten in der Ukraine ist nach Angaben des Europa-Büros der Weltgesundheitsorganisation WHO vorerst abgewendet worden. Gemeinsam mit der US-Regierungsinitiative Pepfar, den ukrainischen Behörden und Partnerorganisationen habe die WHO die Beschaffung von 209.000 Packungen des antiretroviralen Medikaments TLD sichergestellt, erklärte die WHO Europa am Mittwoch.

SN/APA/AFP/FABRICE COFFRINI Die WHO konnte gemeinsam mit Partnern die Versorgung sicherstellen.