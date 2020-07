WHO weist US-Attacken gegen Tedros zurück

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat scharf auf Berichte reagiert, wonach die USA neue Vorwürfe gegen WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus erhoben haben. Die WHO weise persönliche Angriffe entschieden zurück, teilte die UN-Organisation am Mittwoch in Genf mit.

SN/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI USA werfen Tedros vor, von China gekauft worden zu sein