WHO will weiter mit den USA zusammenarbeiten

Nach der Ankündigung des US-Austritts aus der Weltgesundheitsorganisation will diese dennoch weiter mit den USA zusammenarbeiten. Die US-Mitgliedschaft in der UNO-Unterorganisation sei in den vergangenen Jahrzehnten sehr wichtig gewesen, so WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. US-Präsident Donald Trump wirft der WHO "Missmanagement" in der Corona-Krise sowie Einseitigkeit zugunsten Chinas vor.

SN/APA (AFP)/CHRISTOPHER BLACK WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus wird Nähe zu China nachgesagt