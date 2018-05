Wie das Heiligtum schützt

674 Menschen stehen in Deutschland unter dem Schutz des Kirchenasyls. Was ist die Grundlage und wieweit schützt es vor der Abschiebung?

In der Auseinandersetzung um die Abschiebung von Flüchtlingen wurde das Kirchenasyl neu belebt. Kirchengemeinden in Deutschland nehmen Menschen unter ihren Schutz, die durch eine Abschiebung an Leib und Leben bedroht sind. Im SN-Gespräch erläutert Wolf-Dieter Just, Mitbegründer der Ökumenischen Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche, rechtliche Grundlagen und die Schwierigkeiten.