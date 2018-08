Wie Gaffer und Aggressive Rettungseinsätze stören

Autofahrer behinderte in Berlin Retter eines Kleinkinds massiv - in Österreich werden Helfer bei jedem zweiten Einsatz gestört.

Sein Wagen war von der Ambulanz blockiert - da soll einem egoistischen Autofahrer in Berlin sogar das Leben eines 18 Monate alten Buben egal gewesen sein. Am Dienstag fand der Prozess gegen jenen 23-Jährigen statt, der laut Anklage im November 2017 im Zorn einen Rettungswagen beschädigt und die Sanitäter beschimpft hatte, die das Kind gerade reanimierten. Das nicht rechtskräftige Urteil: Eine Geldstrafe von 1800 Euro plus - unter Einbeziehung von zwei früheren Verurteilungen - 18 Monate Haft auf Bewährung.