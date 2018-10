Wie man in China Neid erwecken kann

Wie stellt man seinen Reichtum wirkungsvoll zur Schau? Chinesen haben mehrere Antworten auf diese nicht unwichtige Frage gefunden: Sie lassen sich möglichst stilvoll aus einer teuren Limousine oder einer Privatjacht fallen und verstreuen dabei Bargeld, Kreditkarten, Schmuck oder andere neiderregende Designerstücke um sich herum.

Oder sie stürzen möglichst ungeschickt auf ihre Besitztümer und fotografieren sich dabei. In beiden Fällen geben sie danach im Internet damit an. Die Aufnahmen werden im sozialen Netzwerk Weibo gepostet. Fotos, in denen alle möglichen Reichen über alle möglichen Besitztümer fallen, wurden schon 2,3 Milliarden Mal angeklickt.

Quelle: SN, Afp