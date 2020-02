Wie soll man als Einzelner die Erde retten?

Ich und die Rettung der Welt. Es werden Treibhausgase in die Luft geblasen, als gäbe es kein Morgen. 13 Mrd. Tonnen stößt alleine China pro Jahr aus. Und ich trenne brav Müll und plane den Kurzurlaub mit dem Zug. Kann ich damit die Welt retten?

Zwei Wochen Recherche zum Thema Klimawandel und es zeigt sich: Das wird verdammt knapp. Die Daten und Fakten sind verheerend, und daran ist nicht Greta Thunberg Schuld. Sie ist hausgemacht, unsere Klimasuppe, auch wenn wir noch so viel Schuld auf China schieben. Ja, China ist aktuell der weltweit größte CO2-Emittent. Die Treibhausgase in der Atmosphäre, die letztlich zur Klima-Misere führten, haben jedoch die Industrieländer dorthin geblasen. Doch was bringt es, wenn ich, ein Individuum unter weiteren 7,7 Milliarden, meinen Lebensstil ändere?

Ich beginne, vor der eigenen Türe zu kehren. Pfui, sagt der Lifestylecheck von Joanneum Research, der die konsumbasierten CO2-Emissionen misst. In der Berechnung werden sämtliche Treibhausgase abgebildet, die über den gesamten Lebenszyklus unserer Konsumprodukte anfallen. Es wird also nicht nur abgefragt, wie viel CO2 ich beim Autofahren in die Atmosphäre blase, diese Berechnung berücksichtigt auch die lebenslange CO2-Bilanz des fahrbaren Untersatzes inklusive Produktion, die im Übrigen mit rund 13 Tonnen zu Buche schlägt. Mein Footprint: Die USA-Reise vom letzten Sommer und zwei weitere Europa-Flüge färben die Bilanz tiefrot. Allein der Transatlantikflug bedeutet: 2,5 Tonnen CO2-Ausstoß pro Person. Ich hätte mich für diesen Flug "freikaufen" können, um 121 Euro auf der Kompensationsplattform Atmosfair, die in Klimaschutzprojekte in Entwicklungs- und Schwellenländern investiert, das nehmen aber weniger als ein Prozent aller Fluggäste in Anspruch. Der Klimarechner kreidet mir zudem das - wenn auch thermisch sanierte - Einfamilienhaus aus den Sechzigern an. Das nächste, dicke Minus ist mein großes Laster: Ich bin Shoppingqueen. Zudem verschwende ich zu viel Energie mit Smartphone und Laptop. Insgesamt war meine Bilanz für 2019 mit 9,4 Tonnen CO2-Ausstoß um 31 Prozent schlechter als der Durchschnitt. Um die Klima-Katastrophe zu vermeiden, wären 2,7 Tonnen pro Person das Maximum, hat die Deutsche Bundesregierung erheben lassen. Davon bin ich meilenweit entfernt.

Mehr Wohlstand, mehr CO2: 500 Euro mehr Einkommen bedeuten etwa eine zusätzliche Tonne CO2-Äuqivalente, das haben Soziologen der Universität Graz für die OeNB erhoben. Jeder Österreicher emittiert laut Joanneum Research im Schnitt 7,5 Tonnen Treibhausgase pro Jahr, in den ärmsten Ländern Afrikas sind es nicht einmal 0,1 Tonnen. Die Probanden der OeNB-Studie antworteten auf die Frage, was sie von sich aus für den Klimaschutz unternähmen, mit Mülltrennen, Wasser- bzw. Energiesparen und häufiger Biolebensmittel kaufen - Maßnahmen, die in der gesamten CO2-Bilanz jedoch nicht wirklich ins Gewicht fallen, betont Institutsleiter Markus Hadler. Denn die größten Klimawandeltreiber sind die Bereiche Energie, Landwirtschaft, Industrie und Verkehr, sogar der Verzicht auf Rind- oder Lammfleisch bringt mehr als Mülltrennen. Hadler ist skeptisch, dass sich ohne höhere Preise auf Treibhausgase ein klimafreundliches Verhalten erzwingen lässt. Eher erwarte er einen "Tipping Point", eine Situation, die das bisher Gewohnte zum Kippen bringt, nach dem Motto: Was zu tun ist, entscheiden wir erst, wenn die Temperaturen wirklich um vier Grad gestiegen sind.

Der Politikwissenschafter Reinhard Steurer von der Boku wird noch deutlicher: Um die Katastrophe zu verhindern, müsse CO2-Emissionen schleunigst ein Preis gegeben werden. Der Konsum von Fossilenergie, die Hauptursache der Klimakrise, werde erst abnehmen, wenn die Abgase einen Preis bekämen. Auf Fliegen wird momentan nur eine kleine Abgabe erhoben, aber keine Mehrwertsteuer, Kerosin ist gänzlich steuerfrei. Die Bahn hat diese Privilegien nicht. Solche Rahmenbedingungen würden Konsumenten in den Konsum von fossiler Energie drängen, betont Steurer, freiwillig fährt niemand mit der Bahn, wenn der Flug nur die Hälfte kostet. Dennoch müssten bald Lösungen her, die Zeit, um zu warten, wer von den großen Playern mit der Weltrettung beginnt, sei nicht da. Gerade deshalb sollte Europa eine Vorreiter-Rolle einnehmen, meint Steurer. Auch wenn andere Nationen mehr Treibhausgase verursachen, werde sich die Lösung der Klimakrise politisch in Europa entscheiden. "Nirgends sonst gibt es den Reichtum, die Marktmacht und das Problembewusstsein in der Bevölkerung als Voraussetzungen dafür, neuen Technologien wie der Elektromobilität zum Durchbruch zu verhelfen", betont Steurer.

Es bleibt die Frage: Was sind meine 9,4 Tonnen CO2 gegen die 13 Mrd. Tonnen, die China zuletzt in die Luft geblasen hat? Bringt da mein persönliches Handeln überhaupt etwas? Umweltexpertin Angela Köppl vom Wifo zögert am Telefon. Solche Vergleiche und Aussagen über den Klimaschutz seien meist gefährlich, sagt sie. Auch wenn erwiesenermaßen Mülltrennen weniger bringt als Einsparungen im Verkehrs- oder Gebäudebereich, bedeute es nicht, dass man auf Mülltrennen verzichten sollte. Und nur weil Österreich klein sei, heiße das nicht, man könne sich herausschummeln, betont Köppl. Klimaschutz sei eine globale Herausforderung, zudem habe sich Österreich im Rahmen der Pariser Klimaziele vertraglich verpflichtet, die Emissionen zu senken. Wichtig sei, Klimavergleiche in die richtige Relation zu bringen. Auf den China-Vergleich bezogen müsste man die dortige Einwohnerzahl heranziehen, und das ergebe pro Person einen CO2-Ausstoß von 7,2 Tonnen pro Jahr, Österreich liege mit 7,5 Tonnen darüber, ich mit meinen 9,4 Tonnen sowieso. Und nachdem viele der gängigen Footprint-Berechnungen die Emissionen der importierten Produkte nicht mitberücksichtigen, müssen für unsere Billig-T-Shirts und-schuhe aus China, Paprika aus Spanien und Avocados aus Chile oftmals noch einmal 40 bis 50 Prozent dazugerechnet werden.

Und was leisten Staat und Wirtschaft? Beim großen Brocken Energie und Wärme sei Österreich mit seiner Wasserkraft grundsätzlich gut aufgestellt, sagt Köppl, die Energiewende wurde dennoch nicht geschafft. Die Industrie unterliege mit dem Emissionshandel zumindest einem gemeinsamen Regulierungsrahmen, bei dem die festgesetzten Reduktionsziele die Einsparung bei den Emissionen vorgeben. Ob das Geld aus dem Zertifikatehandel, das dem Staat zufließt, auch dort landet, wo es versprochen wurde - nämlich in klimafreundliche Projekte - , ist nicht bekannt. Das zuständige Landwirtschaftsministerium hat auf die Anfrage nicht geantwortet.

2020 sollte nach internationalen Abkommen das Maximum an CO2-Ausstoß erreicht sein, ab sofort müssten die Emissionen sinken. Seit 2009 sind sie aber kontinuierlich gestiegen. Effizienzgewinne, die vor allem bei Gebäuden oder in der Abfallwirtschaft erzielt worden sind, wurden laut Boku letztlich durch die gestiegenen Emissionen im Verkehr aufgefressen. Österreich liegt hier vor Luxemburg auf dem traurigen vorletzten Platz. Einer der Gründe: Der Tanktourismus. Wegen des billigen Diesels in Österreich nehmen Transit-Lkws auf der Nord-Süd-Route Umwege in Kauf, um hier günstig tanken zu können. Das wird auf die Klimabilanz jedes Bürgers gerechnet - der derweil fleißig Müll trennt und Plastiksackerl einspart. Warum geht da nicht mehr? Der freiwillige Verzicht aufs Auto? Vegane Ernährung?

Markus Hadler vom soziologischen Institut der Uni Graz antwortet mit einem Vergleich: Ein Versuch in einem Mehrparteienhaus hat gezeigt, dass eine Informationskampagne über die Vorteile des Stromsparens Menschen nicht dazu animieren konnte. Das war erst der Fall, als die Verbrauchszahlen der einzelnen Bewohner öffentlich ausgehängt und die "Stromverschwender" sozusagen an den "Pranger" gestellt wurden. Warum sind wir so träge? Weil unser Hirn Dinge vermeidet, die unbequem sind, sagt der Motivationspsychologe Jörg Zeyringer. An Gewohnheiten wird festgehalten, und letztlich ist ein SUV nicht nur ein Auto, er ist auch Prestige, Bequemlichkeit. "Die meisten Menschen denken in kleinen Einheiten, und hier falle nun einmal das gesamte Große aus dem Bild", was im Übrigen nicht nur das Thema Klimawandel beträfe, sondern auch Wirtschaft und Politik, fügt der Psychologe ironisch hinzu. In unserer komplexen Welt mit einer Fülle an oft widersprüchlichen Informationen neigt der Einzelne dazu, lieber das zu glauben, was sein eigenes Verhalten rechtfertigt, Verschwörungstheorien etwa, wonach Greta Thunberg "das alles" sowieso nur des Geldes wegen macht. Und was weiter weg ist und von uns nicht unmittelbar erlebt wird - Fukushima etwa im geografischen und zeitlichen Aspekt -, stellt keine hohe Priorität für eine Verhaltensänderung dar, sagt Zeyringer.

Für ein Umdenken brauche es emotionale Erlebnisse und Erkenntnisse, herkömmliche Erklärungen reichten nicht aus. "Erst wenn wir tatsächlich verstehen, wohin unsere ,alten' Verhaltensweisen führen und wir nicht so weiter machen können, haben wir die Chance auf Veränderung", sagt Zeyringer. Und wenn wir dafür belohnt werden. Genau das ist aber beim Klimaschutz nicht vorgesehen. Es müsse auch ein bisserl wehtun, beispielsweise wenn das Billig-T-Shirt statt 4,99 Euro 50 Euro kostet, und es müsse belohnt werden, Bekleidung zu kaufen, die im Einklang mit der Umwelt erzeugt wird. Für Zeyringer gilt: Zum Dranbleiben braucht es einen starken Willen, der aus einer tiefen Überzeugung resultiert. Nur einmal nicht fliegen sei zu wenig. Doch die großen Handlungen könne der Einzelne und die Zivilgesellschaft nur bedingt leisten, dafür braucht es mutige politische Vorgaben: mehr Zugverbindungen, ein besseres Öffi-Netz, die Energiewende und die schmerzhafte Besteuerung von unfair sowie umweltschädlich hergestellten Produkten und auf der anderen Seite eine spürbare steuerliche Entlastung.

Das sieht auch der Politikwissenschaftler Steurer von der Boku so. Die steuerliche Entlastung könnte so aussehen: Noch vor Einführung eines CO2-Preises müssten geringere Einkommen entlastet werden, etwa indem jeder Bürger einen CO2-Bonus ausbezahlt bekommt. Diese sozial verträgliche Art eines CO2-Preises gibt es seit Jahren in der Schweiz, eingeführt ganz ohne Proteste. "Auch wenn die Einnahmen aus einer CO2-Abgabe den Bürger als Bonus zurückgezahlt werden, geht die Lenkungswirkung nicht verloren", sagt Steurer, bei diesem Modell steigen nämlich die am besten aus, die am wenigsten Emissionen verursachen. "Entweder wir zahlen jetzt etwas für CO2-Emissionen, oder jeder von uns zahlt in der Zukunft das Vielfache für die Schäden von Klimakatastrophen, etwa in Form von teureren Lebensmitteln wegen Ernteausfällen." Wer gegen einen Preis auf CO2 ist, könne laut Steurer genauso gut dafür eintreten, dass Abwässer ab sofort ohne Kosten ungereinigt in Flüsse eingeleitet werden. Auf diese Idee käme niemand, weil uns saubere Gewässer wichtig sind. "Beim Klima ist das offenbar anders, dabei ist es das weitaus bedrohlichere Problem." Da verhalten sich die Akteure - Wirtschaft, Politik, Bürger - gleich passiv, positive Verhaltensnoten gibt Steurer keinem: "Unternehmen tun meist nur das, was der Markt hergibt oder wozu sie von der Politik gezwungen werden. Problematisch wird es, wenn Unternehmer Maßnahmen wie die CO2-Bepreisung bekämpfen - und damit die Lösung der Klimakrise mitverhindern."

Den bisherigen Bundesregierungen gibt Steurer ein klares Nicht genügend: "Österreich war bislang europaweit Nachzügler im Klimaschutz, wir taten nichts, was Geld kostet, außer Emissionszertifikate im Ausland für versäumten Klimaschutz im Inland zu kaufen." Und der Einzelne glaubt, eh schon viel für den Umweltschutz zu tun, trotzdem steigen die Treibhausgas-Emissionen, besonders im Verkehr. Das Auto bewusster zu nutzen und weniger zu fliegen sei ein sinnvoller Beitrag. Mehr wäre erreicht, wenn jeder Einzelne für eine wirksame Klimapolitik eintreten würde - im Land, im Bund, bei Wahlen und Klimavolksbegehren.

Den CO2-Footprint habe ich für 2020 ein zweites Mal gemacht, neues Jahr, neue Chance. Ich habe mir vorgenommen, öfter auf Fleisch und tierische Produkte zu verzichten und die Shoppingqueen in mir mehr zu ignorieren. Auf Urlaub fliege ich heuer nicht, sondern reise mit Zug oder Auto. Ist eh besser, dann kommt die Seele wenigstens mit. Das sind laut Footprintrechner nur noch 5,1 Tonnen CO2-Emissionen, damit bin ich 29 Prozent besser als der Durchschnitt. Die 2,7 Tonnen, die es bräuchte, werde ich nicht erreichen. Aber ich werde diesen Artikel an die neue Bundesregierung schicken mit der Bitte, endlich ihre Hausaufgaben zu machen.

