Vielleicht indem wir uns der Politik der Angst und den dunklen Seiten der sozialen Medien widersetzen.

Der junge Mann schreit in die Kamera, er blickt auffordernd zu seiner Gruppe, vor ihm die Polizisten in Kampfmontur: Achtung, hier kommen die aggressiven jungen Männer, die Europa überrennen wollen! "Neue Flüchtlingswelle rollt an!" schreibt die Boulevardzeitung "Österreich" Anfang Juli ...