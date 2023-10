Getötete Studentin im Chiemgau: Wie sich ein Zeuge unter Mordverdacht brachte

Nach einem Tötungsdelikt bei der Disco Eiskeller in Bayern machten die teils widersprüchlichen Aussagen eines jungen Mannes die Polizei stutzig. Er war als Zeuge gesucht worden, nun steht der 21-Jährige im Landgericht Traunstein unter Mordanklage.

Der Angeklagte wird zur Verhandlung in Handschellen und Fußkette in den Gerichtssaal geführt.

Der Indizienprozess um den sogenannten Eiskeller-Mord an einer Medizinstudentin im benachbarten Bayern brachte schon an den ersten beiden Verhandlungstagen die eine oder andere Überraschung. So war es die Mutter des 21-jährigen Angeklagten, die - wohl nichtsahnend - ihren Sohn als ...