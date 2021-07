Wieder mehr Nashorn-Wilderer in Südafrika unterwegs

In Südafrika nimmt die Nashorn-Wilderei wieder zu. Von Jänner bis Ende Juni wurden laut Umweltministerin Barbara Creecy insgesamt 249 Rhinozerosse gewildert. "Obwohl die Zahl der wegen ihres Horns getöteten Nashörner höher ist als die 166 der Vergleichsperiode des Vorjahres, ist sie geringer als die 318 gewilderten Rhinozerosse in den ersten sechs Monaten des Jahres 2019", teilte die Nationalparkbehörde Sanparks am Samstag - dem internationalen Ranger-Tag - mit.

