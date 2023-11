Wieder Rätseln über Gesundheitszustand des Papstes

ROM. Papst Franziskus soll gesundheitlich angeschlagen sein. Das berichten einige italienische Medien. Bei einer Audienz am Montagvormittag im Vatikan soll er auf das Verlesen seiner Rede verzichtet haben, meldete Kathpress. Ihm gehe es gesundheitlich nicht gut, so diie Begründung. Der Vatikan bestätigten, dass die Rede schriftlich an die Teilnehmenden ausgeteilt wurde. .Der gesundheitliche Zustand des Papstes scheint aber nicht wirklich besorgniserregend zu sein. Ein Audienzteilnehmer berichteten, dass er ihn persönlich begrüßt habe und er sei auch zu Scherzen aufgelegt gewesen. Möglicherweise wollte sich der 86-Jährige aufgrund seines eng getakteten Terminkalenders am Montag schonen.

Wie Vatikansprecher Matteo mitteilte, sei der Papst ein wenig erkältet, habe aber alle bislang geplanten Treffen absolviert.