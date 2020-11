Wieder Streit um "Zwarte Piet" in den Niederlanden

Vor der Ankunft des Nikolaus an diesem Samstag in den Niederlanden ist der Streit um dessen schwarze Begleiter - die "Zwarten Pieten" - erneut entbrannt. Die Aktionsgruppe "Kick Out Zwarte Piet" (KOZP) habe zu "Corona-sicheren" Protesten aufgerufen, wurde berichtet. Um die schwarzgeschminkten Gehilfen des Sinterklaas, wie der heilige Nikolaus in den Niederlanden heißt, gibt es seit Jahren immer wieder Streit.

SN/APA (AFP)/BART MAAT Schwarzgeschminkte Gehilfen des Sinterklaas sorgen für Diskussionen