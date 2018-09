Wiederaufbau der Brücke in Genua binnen eines Jahres

Die am 14. August eingestürzte Brücke in Genua soll binnen eines Jahres neu gebaut werden. Der Wiederaufbau soll unter Kontrolle des Staates erfolgen, berichtete der italienische Verkehrsminister Danilo Toninelli im Parlament in Rom. Bis zum 30. November sollen alle Familien, die wegen des Brückeneinsturzes ihre Wohnung verloren haben, eine "würdevolle Unterkunft" erhalten.

SN/APA (AFP)/MARCO BERTORELLO