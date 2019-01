Wiener erschoss in Ungarn Vater seiner Freundin

Ein 57-Jähriger Wiener hat laut ungarischer Polizei am Donnerstagabend in Ungarn den 52-jährigen Vater seiner Lebensgefährtin (22) erschossen und vier weitere Angehörige derselben Familie, darunter seine Partnerin und deren dreijährige Schwester, teils lebensgefährlich verletzt. Zuvor hatte der Wiener in dem Haus in Kaptalanfa im Komitat Veszprem ein Feuer gelegt. Am Ende erschoss er sich selbst.

