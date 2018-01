Wiener Label Callisti als "Newcomer" bei Fashion Week Berlin

In ihrer Heimat Wien ist Martina Müller ein Fixstern am Modehimmel, ihr Label Callisti feierte 2017 zehnjähriges Jubiläum. Die zweite Dekade hat die Designerin jetzt mit einem Sprung auf eine größere Bühne angestoßen: Mercedes-Benz und die Zeitschrift Elle präsentierten sie am Dienstagabend als diesjährige "Newcomerin" der Berliner Fashion Week.

SN/APA (dpa)/Britta Pedersen Müller genoss den Walk auf der Berliner Fashion Week sichtlich