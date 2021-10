William "Captain Kirk" Shatner soll ins All fliegen

Die "Star Trek"-Ikone William Shatner soll am Mittwoch (15.30 Uhr MESZ) erstmals wirklich ins All fliegen. Der 90 Jahre alte kanadische Schauspieler ist vor allem wegen seiner Rolle als "Captain Kirk" auf dem "Raumschiff Enterprise" berühmt. Er soll nun mit einer Raumkapsel der Firma Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos einen rund zehnminütigen All-Ausflug unternehmen. Shatner würde mit dem Flug zum ältesten jemals ins All gereisten Menschen.

SN/APA/AFP/MARK RALSTON Mit 90 wäre der Schauspieler der älteste All-Reisende bisher