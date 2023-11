Winterchaos in Bulgarien: 1.000 Orte ohne Strom

In Bulgarien mussten am Wochenende bei einem Wintereinbruch mit starken Winden mehr als 1.000 Orte ohne Strom auskommen. Auch in der Hauptstadt Sofia wurde die Stromversorgung in den südlichen Stadtteilen wegen beschädigter Leitungen unterbrochen, wie bulgarische Medien am Sonntag berichteten. Von den für November ungewöhnlich intensiven Schneefällen und Verwehungen war der Nordosten des Balkanlandes am stärksten betroffen. Vier Regionen riefen den Notzustand aus.

BILD: SN/APA/AFP/NIKOLAY DOYCHINOV Ungewöhnlich intensive Schneefälle im November im Nordosten