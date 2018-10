Das Angebot richtet sich an die zahlreichen Ausländer aus westlichen Ländern, die aus beruflichen Gründen in Bangkok leben: In Thailands Hauptstadt Bangkok hat ein Geschäft jetzt schon Christbäume im Angebot - zum stolzen Preis von umgerechnet etwa 260 Euro. Viele Farangs - so das Wort für westliche Ausländer - müssen sonst auf Plastikbäume oder auf dekorierte Palmen ausweichen.

