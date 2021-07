Wo Impfen schon Pflicht ist

Bei Covid-19 wird darüber noch diskutiert. Bei anderen Krankheiten ist die Impfung in vielen Ländern der Welt bereits ein Muss.

Der Ausbruch einer ausgerottet geglaubten Krankheit ist meist der Anlass, dass ein Land eine Pflichtimpfung einführt. So geschehen zuletzt in Deutschland. Seit 1. März 2020 gilt dort ein neues Masernschutzgesetz. Beim Eintritt in den Kindergarten oder die Schule ist ein Impfnachweis notwendig.

Das deutsche Gesetz ist keine Seltenheit, wie ein Blick auf eine Studie von Forschern der Oxford Vaccine Group zeigt. Demnach gilt in 89 der untersuchten Länder eine Impfpflicht für Kinder, in 20 Ländern ...