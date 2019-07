Seife im Koffer, das falsche Lied trällern oder Tarnkleidung tragen. Wer im Urlaub nicht aufpasst, kassiert mancherorts hohe Strafen.

Kaffee kochen für 1000 Euro: Das gönnten sich zwei deutsche Touristen kürzlich in der Nähe der Rialtobrücke in Venedig. Mit der saftigen Strafe zum Heißgetränk hatten die beiden nicht gerechnet. Was sie nicht wussten: Picknicken an historischen Plätzen in Italien ...