Wohnhausbrand in Paris: Verdächtige kommt nicht frei

Die mutmaßlich für den Ausbruch eines Großbrandes in Paris mit zehn Toten verantwortliche Frau kommt vorerst nicht auf freien Fuß. Wie am Donnerstag aus Justizkreisen verlautete, wurde ihr Polizeigewahrsam erneuert, nachdem er am Dienstagnachmittag aus Anlass einer psychiatrischen Untersuchung der Verdächtigen vorübergehend ausgesetzt worden war.

SN/APA (AFP)/STEPHANE DE SAKUTIN Zehn Menschen sind bei dem Gro§brand ums Leben gekommen