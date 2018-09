Wohnwagen im Sturm von irischer Klippe gestürzt - Frau tot

In Irland ist am Mittwoch eine Frau gestorben, nachdem ihr Wohnwagen in einem schweren Sturm von einer Klippe gestürzt war. Die irische Polizei berichtete, dass die Leiche der etwa 50-Jährigen am Strand des Ortes Claddaghduff geborgen wurde.

SN/AP Heftige Stürme zogen über Irland – hier ein Bild aus der Stadt Troon (Nordirland) vom Mittwoch.