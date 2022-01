Woodstock-Mitorganisator Michael Lang 77-jährig gestorben

Der US-Amerikaner Michael Lang, der 1969 das legendäre Woodstock-Festival mitorganisiert hat, ist tot. Lang starb in einem New Yorker Krankenhaus an Krebs, wie der Sender CNN am Sonntag unter Berufung auf eine Mitteilung seiner Familie berichtete. Sprecher Michael Pagnotta bestätigte den Tod des Musik-Promoters laut der Zeitschrift Billboard. Lang wurde 77 Jahre alt.

SN/APA/AFP/GETTY/CHARLES NORFLEET Michael Lang erlag in New York einem Krebsleiden