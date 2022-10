Wrack des Schwesterschiffs der "Vasa" in Schweden entdeckt

Spektakulärer Fund in Schweden: Meeresarchäologen haben in der Nähe von Stockholm ein untergegangenes Kriegsschiff aus dem 17. Jahrhundert entdeckt. Es handelt sich um das Wrack der "Äpplet" (Der Apfel), dem Schwesterschiff der "Vasa", der in Stockholm ein eigenes, weltbekanntes Museum gewidmet ist. Das Wrackmuseum "Vrak", das die Entdeckung am Montag präsentierte, sprach von einem weltweit einzigartigen Fund.

SN/APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND Die "€pplet" wurde vom selben Schiffsbauer gebaut wie die "Vasa"