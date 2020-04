Wuhan korrigiert Todesfälle um 1.290 nach oben

Überraschend hat die chinesische Metropole Wuhan die Zahl ihrer Corona-Toten um rund 50 Prozent nach oben korrigiert. Wie die Behörden am Freitag berichteten, sind in der zentralchinesischen Stadt, in der die Pandemie ihren Ausgang genommen hatte, weitere 1.290 Menschen in Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

SN/APA (AFP)/JOHANNES EISELE Die Gesamtzahl steigerte sich auf 3.896