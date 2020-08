Wuhan: Tausende feiern Poolparty ohne Abstand

Nach dem Ausbruch des Coronavirus Ende des Jahres 2019 will die chinesische Stadt wieder zum Alltag zurück - ohne Masken und Abstand.

Ende 2019 soll das Coronavirus in der chinesischen Stadt Wuhan erstmals ausgebrochen sein. Nach Monaten strenger Quarantänemaßnahmen will man langsam wieder Normalität zurück. Auf den Bildern ist zu sehen, wie tausende Menschen in einem Wasserpark dicht aneinander gedrängt feiern. In China wurden 84.871 Coronafälle bestätigt, 4.634 Menschen sind dort an dem Virus gestorben (Stand 18.08., 6.40 Uhr). Seit Wochen wurden in China nur sehr wenige Neuinfektionen gemeldet.

Im Internet zeigen sich User empört über die Poolparty:

Quelle: SN