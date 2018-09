Zahl der Aids-Fälle in China stark angestiegen

In China ist die Zahl der Aids-Fälle sowie der Infektionen mit HIV stark angestiegen. Mehr als 820.000 Menschen seien Ende Juni HIV-positiv gewesen oder litten an Aids, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsbehörden. Das seien 100.000 Menschen mehr als ein Jahr zuvor - ein Anstieg um 14 Prozent.

SN/APA/dpa/Britta Pedersen