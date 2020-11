Zahl der Corona-Fälle in Deutschland nun über eine Million

In Deutschland steigt die Zahl der Positiv-Tests auf über eine Million und die der mit Corona in Verbindung gebrachten neuen Todesfälle auf einen Höchstwert. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) wurden in 22.806 Fällen Menschen in den vergangenen 24 Stunden positiv getestet. Damit steigt die Gesamtzahl auf 1,006 Millionen.

SN/APA (dpa)/Britta Pedersen Testbus des Robert Koch Instituts in Berlin