Zahl der Corona-Neuinfektionen in Frankreich geht zurück

Die Corona-Infektionslage schwächt sich in Frankreich auch in den als Hochrisikogebiet eingestuften Urlaubsregionen ab. Gleichzeitig kommt die Impfkampagne voran, wie die Gesundheitsbehörden am Freitag in Paris mitteilten. 71,1 Prozent der Bevölkerung sind mindestens ein Mal geimpft, 62,7 Prozent haben bereits vollständigen Impfschutz. Auch beim Personal in Krankenhäusern und Pflegeheimen, dem eine Impfpflicht bevorsteht, stieg die Impfquote erneut an.

SN/APA/THEMENBILD/HERBERT NEUBAUER In Frankreich wird viel gestochen: 62,7 Prozent vollständig geimpft