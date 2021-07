Zahl der Covid-Toten in Russland auf neuem Rekordhoch

In Russland ist die Zahl der täglich verzeichneten Corona-Todesfälle auf ein erneutes Rekordhoch gestiegen. Wie die Behörden am Dienstag mitteilten, wurden binnen 24 Stunden 780 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Es ist bereits das sechste Mal seit Anfang Juli, dass in Russland eine neue Rekordzahl bei den Corona-Toten verzeichnet wurde. Derzeit breitet sich in Russland die hochansteckende Delta-Variante des Virus in rasantem Tempo aus.

SN/APA/AFP/PUNIT PARANJPE Russland hatte als erstes Land weltweit einen Covid-Impfstoff zugelassen