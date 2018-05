Zahl der Hurrikan-Toten auf Puerto Rico wohl vielfach höher

Auf Puerto Rico sind infolge des Hurrikans "Maria" im Jahr 2017 einer Studie zufolge um ein Vielfaches mehr Menschen gestorben als offiziell bestätigt. Laut Forschungen der Universität Harvard kamen auf der Karibikinsel mindestens 4.645 Menschen ums Leben. Die US-Regierung hatte die Zahl zuletzt mit 64 angegeben. Der Hurrikan hatte die Karibikinsel im September 2017 fast völlig zerstört.

Die Studie wurde im "New England Journal of Medicine" veröffentlicht und am Dienstag bekannt. Sie zählt zu den Opfern nicht nur die Menschen, die unmittelbar in dem Sturm ums Leben kamen. Sie bezieht auch alle ein, die etwa wegen verspäteter medizinischer Hilfe gestorben sind.

Wegen des zerstörten Kommunikationsnetzes und beschädigter Infrastruktur erreichten Hilfslieferungen damals nur langsam die Betroffenen. Die Insel hat bis heute gravierende Probleme mit der Stromversorgung.

Bereits direkt nach "Maria" war berichtet worden, dass in den ersten Wochen wegen der ungewöhnlich schlechten Versorgung der Einwohner viel mehr Menschen gestorben waren als nach einer solchen Katastrophe üblich. Die US-Regierung unter Donald Trump war für mangelhafte Hilfe scharf kritisiert worden.

