Zahl der neuen Coronavirus-Fälle in China sinkt weiter

In China geht die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle weiter zurück. Am Dienstag habe es 119 neue Fälle gegeben, teilten die chinesischen Behörden am Mittwochvormittag (Ortszeit) in Peking mit. 38 Menschen seien am Dienstag an der Krankheit gestorben, um sieben mehr als am Vortag.

SN/APA/AFP/NICOLAS ASFOURI Gesichtsmasken gehören weiter auf den Straßen Pekings weiterhin zum gewohnten Anblick