Zahl der Opfer der Unwetter-Katastrophe in Südafrika steigt

Die Zahl der Opfer nach einer Unwetter-Katastrophe in Südafrikas Küstenprovinz KwaZulu-Natal steigt weiter. Mindestens 341 Menschen seien wegen des ungewöhnlich heftigen Starkregens ums Leben gekommen, hieß es von der Regionalregierung am Donnerstag. Wenige Stunden zuvor hatten die Behörden von 306 Toten gesprochen. Die Zahlen gelten als vorläufig, zahlreiche Menschen werden noch vermisst. Der Sturm gilt als die schlimmste in Südafrika aufgezeichnete Unwetter-Katastrophe.

SN/APA/AFP/MARCO LONGARI Die Unwetterkatastrophe in Südafrika machte viele obdachlos