Zahl der Opfer nach Erdbeben in Japan auf 18 gestiegen

Nach dem schweren Erdbeben in Japan ist die Zahl der Toten auf 18 gestiegen. Allein in der Kleinstadt Atsuma auf der nördlichen Insel Hokkaido wurden nach mehreren Erdrutschen infolge des Erdstoßes am Freitag noch rund 22 Menschen vermisst. Die Rettungskräfte suchten weiter mit Spürhunden und Bulldozern nach Überlebenden, hatten aber kaum noch Hoffnungen.

SN/APA (AFP)/JIJI PRESS Suche nach Vermissten nach Erdbeben in Japan