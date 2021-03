Zahl der Todesopfer nach Hauseinsturz in Kairo stieg auf 23

Nach dem Einsturz eines Wohngebäudes in der ägyptischen Hauptstadt Kairo ist die Zahl der Todesopfer auf 23 gestiegen. Einsatzkräfte hätten weitere Tote aus den Trümmern geborgen, berichtete die staatliche Nachrichtenseite "Al-Ahram" am Sonntag. 25 Menschen seien verletzt worden. Sicherheitskräfte sperrten das Gelände ab, während Retter mit der Unterstützung von Baggern nach weiteren Opfern suchten. Das Gebäude im Osten Kairos war in der Nacht auf Samstag eingestürzt.

