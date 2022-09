Zahl der Toten bei Bootsunglück vor Syrien auf 86 gestiegen

Die Zahl der Toten nach dem Untergang eines Migrantenboots im Mittelmeer vor der syrischen Küste ist nach offiziellen Angaben auf 86 gestiegen. Das berichtete das syrische Staatsfernsehen am Samstag. Die syrischen Behörden hatten Donnerstagnachmittag vor der Hafenstadt Tartus nördlich des Libanon die ersten Leichen entdeckt. Überlebende gaben demnach an, dass das Boot am Dienstag vom Libanon nach Europa aufgebrochen sei. An Bord hätten sich etwa 120 bis 150 Menschen befunden.

SN/APA/AFP/FATHI AL-MASRI Die Leiche eines toten Migranten im Hafen von Tripoli (Libanon)