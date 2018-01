Zahl der Toten bei Busunglück in Peru auf 48 gestiegen

Bei einem Busunglück in Peru sind mindestens 48 Menschen ums Leben gekommen. Weitere sechs Menschen wurden bei dem Unfall an der Pazifikküste nördlich der Hauptstadt Lima verletzt und per Hubschrauber in Krankenhäuser gebracht, wie der örtliche Polizeichef Hernan Valdivieso am Dienstagabend (Ortszeit) im Radiosender RPP sagte.

SN/AP