Zahl der Toten bei Unwettern in El Salvador steigt auf 15

Nach schweren Unwettern in El Salvador sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Sieben wurden noch vermisst, wie die Regierung des mittelamerikanischen Landes am Montag bekannt gab. Zudem seien 7.200 Familien aus der Gefahrenzone geholt und in Notunterkünften untergebracht worden, sagte Innenminister Mario Durán in einem Fernsehinterview.

SN/APA (AFP)/MARVIN RECINOS Große Teile des Landes wurden überschwemmt